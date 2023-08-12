Bağcılar'da Silahla Ateş Eden Kadın Adliyeye Sevk Edildi

Bağcılar'da bir dairenin balkonundan silahla havaya ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın adliyeye sevk edildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın sosyal medyada yayınlanan bir videoda görülmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bağcılar'da, bir dairenin balkonundan silahla havaya ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada yayınlanan bir videoda dairenin balkonundan silahla havaya ateş ettiği görülen yabancı uyruklu Rana A'yı (22) ikametinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay

Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda bir kadının balkondan rastgele ateş ettiğinin görülmesi üzerine soruşturma başlatılmış, İstanbul Valiliği Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir sitede silahla ateş edip genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunu işleyen kişinin gözaltına alındığı duyurmuştu.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen kurusıkı tabancaya da el konulmuştu.