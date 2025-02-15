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Bağcılar'da Seyir Halindeyken Cip Yangını

Bağcılar'da Seyir Halindeyken Cip Yangını
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Tem Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan cip, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve kullanılamaz hale geldi.

Bağcılar'da seyir halindeyken yanan cip kullanılamaz hale geldi.

Tem Otoyolu'nda Mahmutbey istikametinde seyreden M.Ü'nün kullandığı 34 BSR 676 plakalı cipin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, cip kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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