Bağcılar'da seyir halindeki motosikletten havaya ateş açan kişi yakalandı Güncel Haberler Bağcılar'da seyir halindeki motosiklettin üzerinde silahla ateş açtığı anları videoya çekerek sosyal medyadan paylaşan kişi gözaltına alındı. Bağcılar'da seyir halindeki motosiklettin üzerinde silahla ateş açtığı anları videoya çekerek sosyal medyadan paylaşan kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin motosikletle Güneşli mevkiinde seyir halindeyken tabancayla havaya etmesi ve bu anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda motosikletlinin H.D. (19) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada olayda kullandığı kurusıkı tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar Güneşli Güncel Haberler

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