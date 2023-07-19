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Bağcılar'da Sahtecilik Operasyonu: 1 Şahıs Yakalandı

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Sahtecilik suçuna yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Bağcılar'da bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise; sahte para, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Sahtecilik suçuna yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Bağcılar'da bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "sahtecilik" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda Bağcılar ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise; tavandaki lambanın arkasına, mutfak eşyalarının arasına ve adresin muhtelif yerlerine gizlenmiş halde; 98 bin Dolar, 198 bin TL, 4 bin 500 Euro, 800 Manat sahte para, Para sayma makinesi, 7 gram uyuşturucu, 1 adet tabanca ile 60 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "sahtecilik" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bağcılar Güncel Haberler

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