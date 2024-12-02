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Bağcılar'da Sahte Dolar ve Euro Operasyonu: 25 Bin Dolar ve 58 Bin Euro Ele Geçirildi

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Mali Şube ekipleri, Bağcılar'daki bir otele düzenlenen baskında toplamda 25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte euro ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

(İSTANBUL)- Bağcılar'da bir otele baskın düzenleyen Mali Şube ekipleri 50'lik 25 bin sahte dolar, 50'lik ve 100'lük 58 bin sahte euro ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Piyasada sahte dolar alarmı devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da sahte paralarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da bir otele baskın düzenledi. Baskında 50'lik 25 bin sahte dolar, 50'lik 33 bin ve 100'lük 25 bin sahte euro ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bağcılar'da Sahte Dolar ve Euro Operasyonu: 25 Bin Dolar ve 58 Bin Euro Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA / Güncel
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