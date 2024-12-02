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Bağcılar'da Sahte Dolar ve Avro Operasyonu: 3 Tutuklama

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İstanbul Bağcılar'da düzenlenen operasyonda, bir otel odasında 25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte avro ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda, bir otel odasında sahte dolar ve avro ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ihbar üzerine 29 Kasım'da Bağcılar'daki otel odasına operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 25 bin sahte dolar ile 58 bin sahte sahte avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Reşat İ, Uzan S. ve Fatih T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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