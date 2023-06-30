Bağcılar'da Rögar Kapağı Kazası Güvenlik Kamerasında

Bağcılar'da açılan rögar kapağının neden olduğu ve 4 aracın hasar gördüğü trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bağcılar'da açılan rögar kapağının neden olduğu ve 4 aracın hasar gördüğü trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 28 Haziran'da 100. Yıl Mahallesi'nde çalışma yapan İSKİ ekipleri, rögarın altından geçen kanala basınçlı su verdi.

Seyir halindeki bir hafif ticari araç, üzerinden geçtiği rögar kapağının aniden açılmasıyla savrularak yol kenarında park edilmiş 3 araca çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.