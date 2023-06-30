Bağcılar'da Rögar Kapağı Kazası: 3 Otomobile Çarptı

Bağcılar'da yerinden çıkan rögar kapağına çarpan hafif ticari araç, park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görgü tanığına göre, rögar kapağı basınçtan kaynaklı havalandı ve araç üstünden geçince havaya kalktı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, rögar kapağı temizliği yapan İSKİ ekipleri, temizlemek için kanala basınçlı su verdi. Basıncın etkisiyle yol üzerinde bulunan bir rögar kapağı yerinden çıktı. O sırada sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü, yerinden çıkan rögar kapağını fark etmedi. Rögar kapağına çarpan araç, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ARAÇ ÜSTÜNDEN GEÇİNCE HAVAYA KALKTI"