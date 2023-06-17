İstanbul'da riskli olduğu gerekçesiyle kapatılan cami yıkılmaya başlandı

TÜRKİYE'yi sarsan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bağcılar'da yapılan denetimlerde riskli olduğu gerekçesiyle kapatılan Ahi Evren Camii'nin yıkımı başladı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde peş peşe yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi sarstı. Depremin ardından İstanbul'da yapılan denetimlerde, Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan ve 1990 yılında inşa edilen Ahi Evren Camii de riskli bulunarak ibadete kapatıldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından dün caminin bulunduğu sokakta kılınan son Cuma namazı sonrası yıkım başladı. Minareden başlayan yıkımda söküm tekniği uygulandı. Yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından minarenin ilk bölümü sökülerek vinçle sokağa indirildi.

"5 VE ÜZERİNDEKİ BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMLERE DAYANIKSIZ OLDUĞU RAPOR EDİLDİ