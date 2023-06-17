Ahi Evren Camii yıkımı başladı
Güncel Haberler
TÜRKİYE'yi sarsan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bağcılar'da yapılan denetimlerde riskli olduğu gerekçesiyle kapatılan Ahi Evren Camii'nin yıkımı başladı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde peş peşe yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi sarstı. Depremin ardından İstanbul'da yapılan denetimlerde, Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan ve 1990 yılında inşa edilen Ahi Evren Camii de riskli bulunarak ibadete kapatıldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından dün caminin bulunduğu sokakta kılınan son Cuma namazı sonrası yıkım başladı. Minareden başlayan yıkımda söküm tekniği uygulandı. Yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından minarenin ilk bölümü sökülerek vinçle sokağa indirildi.
"5 VE ÜZERİNDEKİ BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMLERE DAYANIKSIZ OLDUĞU RAPOR EDİLDİAhi Evren Cami Derneği yönetiminden Seyfullah Güneyli, "Camimiz 1990 yılında yapıldı. 33 senelik cami. Karot örneği alındı. 5 ve üzerindeki büyüklükteki depremlere dayanıksız olduğu rapor edildi. Bağcılar Kaymakamlığı tarafından camimiz kapatıldı. Şu anda yıkımı gerçekleşiyor, inşallah yenisini yapacağız. Geçici olarak mescitteyiz" diye konuştu. Sokakta uzun süredir esnaf olan Mustafa Sönmez de, "2006 yılından beri burada esnafız. 2011 yılına karot alındı riskli olduğu gözüktü ama herhangi bir müdahale yapılmadı. Büyük depremlerden sonra valilik kararıyla camimiz kapandı. Çok riskli, çok şanslıymışız. Bizi Allah korumuş, camimizin direkleri patlamış. Son depremden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca telefon açtık ama ilgilenen herhangi biri olmadı" diye konuştu.
Bu sabah erken saatlerde yıkım çalışması yeniden başladı. Minarenin sökümünün ardından cami binasının yıkımı yapılacak.