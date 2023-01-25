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BAĞCILAR'DA RESTORANIN DEPOSUNDA YANGIN: 1 ÖLÜ

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BAĞCILAR'da bir restoranın depo bölümünde yangın çıktı.

BAĞCILAR'da bir restoranın depo bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, bir kişinin cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir restoranın depo kısmında bilinmeyen nedenle çıktı. İddiaya göre, yangını gören çevredekilerin itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, depoda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yangın çıkan yerde yaptıkları çalışmanın ardından tabuta alınan ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Kurumu İtfaiye Güncel Haberler

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