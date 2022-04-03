Bağcılar'da ramazanın ilk günü 6 bin kişiye iftariyelik dağıtıldı

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'ın en işlek 4 noktasında vatandaşlara sıcak yemek, ekmek, tatlı ve içeceğin yer aldığı iftariyelikler dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazanın ilk gününde Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 2 yerde toplam 6 bin kişiye sıcak yemek ikram edildi.

"Bağcılar'da Ramazan farklı yaşanır" sloganı ile etkinlikler düzenleyen belediye, 4 farklı noktada ikram çadırı kurdu.

Kurulan çadırlardan işine gidenlere, evine geç kalanlara ve dışarıda olanlara iftariyelik ikramlar veriliyor. Paketin içerisinde sıcak yemek, ekmek, tatlı ve içecek yer alıyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Şirin, ramazanın ilk günü vatandaşlara iftariyelik dağıtan ekibe yardım etti.

Öte yandan ilçede yemek yapmakta zorlanan, hasta, ihtiyaç sahibi ve kimsesiz 1000 kişinin evine de iftarlık yemekleri götürülüyor.