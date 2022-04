Bağcılar'da ramazan etkinliklerine şair Nurullah Genç konuk oldu

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Şair ve yazar Nurullah Genç, Bağcılar Belediyesinin ramazan etkinliklerinde söyleşi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Konferans Salonu'ndaki ramazan etkinliğinin açılışını Prof. Dr. Genç yaptı.

Genç, söyleşide tek bir alana sıkışarak meslek hatasına düşmemek gerektiğini belirtti.

Bir alanda uzmanlaşılması gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Genç, şunları kaydetti:

"Bu, bizim alimlerimizin 7 tuğla sahibi olmaları noktasında ortaya çıkan hakikattir. Yedi tuğla, uzun el demektir. Bizim alimler gibi 7 tuğla sahibi olmak lazım. Her yerden haberdarlar ve her yere elleri uzanıyor. Cenabıhak, ilim dünyasını öyle bir yaratmış ki her ilim alanı diğeriyle destekleniyor. Mesela edebiyat psikolojiyle, fizikle, felsefeyle, mantıkla destekleniyor. Bir alanda ihtisas önemlidir ama diğer alanlara sağır kaldığımızda yarım insan durumuna geliriz. Düşünen mekanizmamız zayıflar. Bu konularda çocuklarımıza büyük bir yanlış yapıyoruz. Bir alanda uzmanlaştırıp diğerlerinden uzak tutarak yanlış yapıyoruz ve onlara tuzak hazırlıyoruz. Dikkatli ve duyarlı olmalıyız."

Şair Dursun Ali Erzincanlı, programda Nurullah Genç'e ait "Rüveyda" şiirini de okudu.