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Bağcılar'da Psikolojik Sorunları Olan Kişi, Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

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Bağcılar'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.T.G., evde annesi S.G.'yi bıçaklayarak öldürdü. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

BAĞCILAR'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.T.G.(41), evde annesi S.G.'yi (74) bıçaklayarak öldürdü. Adrese gelen polis, şüpheliyi evde gözaltına aldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi 565 Sokak'ta bulunan 6 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan M.T.G.(41), henüz bilinmeyen nedenle annesi S.G.'yi (74) bıçakladı. Bu sırada M.T.G.'nin babası eve gelerek eşini kanlar içinde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri annesini bıçaklayan M.T.G.'yi gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise anne S.G.'nin evde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından S.G.'nin cansız bedeni Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI"

Mahallede dükkan işleten Enver Doğanay, "Ben bakkal işletiyorum, bu arkadaş bana geliyordu. Ben tanıyorum psikolojik sorunları vardı. Nasıl oluyorsa annesiyle tartışıyor, sonra annesini bıçaklıyor. O sırada babası da odaya giriyor, bakıyor ki hanımı yerde. Koşarak markete geliyor, polisi arıyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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