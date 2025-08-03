Bağcılar'da Pikap Kaldıkları Konteynere Çarptı: 1 Yaralı

Bağcılar'da Pikap Kaldıkları Konteynere Çarptı: 1 Yaralı
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Bağcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir pikap, inşaat işçilerinin kaldığı konteynere çarptı. Kazada 6 işçiden 1'i yaralandı, olay yerinde güvenlik kameraları tarafından anlar kaydedildi.

BAĞCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap işçilerin kaldığı konteynere çarptı. Konteynerde kalan 6 işçiden 1'i kazada yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Kirazlı Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 44 HF 202 plakalı pikap, inşaat işçilerinin kaldığı konteynere çarptı. Konteynerde kalan 6 işçiden 1'i kazada yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında pikap çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, bölgedeki inşaatın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikabın işçilerin kaldığı konteynere çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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