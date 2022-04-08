BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİN KAPUTUNDA TEHLİKELİ YOLCULUK - Haberler

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BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİN KAPUTUNDA TEHLİKELİ YOLCULUK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAĞCILAR'da otomobilin kaputuna tutunarak tehlikeli şekilde seyahat eden kişinin o anları arkadaşları tarafından cep telefon ile kaydedildi.

BAĞCILAR'da otomobilin kaputuna tutunarak tehlikeli şekilde seyahat eden kişinin o anları arkadaşları tarafından cep telefon ile kaydedildi. Hem kendini hem de trafiği tehlikeye sokan kişiler bir süre sonra gözden kayboldu.

Olay, geçen hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte ilerleyen otomobilin kaputuna tutunarak tehlikeli şekilde seyahat eden kişinin o anları arkadaşları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kaputa tutunan kişinin otomobilin üzerine yatarak seyahat etmesi ve arkadaşlarının da o anları cep telefonu ile kaydetmesi görülüyor. Hem kendini hem de trafiği tehlikeye sokan kişiler bir süre bu şekilde gitmeye devam ediyor. Otomobilin kaputundaki kişinin düşecem diyerek bağırmasıyla sürücü duruyor.

BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİN KAPUTUNDA TEHLİKELİ YOLCULUK

BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİN KAPUTUNDA TEHLİKELİ YOLCULUK

BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİN KAPUTUNDA TEHLİKELİ YOLCULUK

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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