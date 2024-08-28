Bağcılar'da otomobilin çarptığı kamyonet devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 15.20 sıralarında 100'ncü Yıl Mahallesi Batışehir Caddesi yan yolda meydana geldi. Umutcan Çoban'ın yönetimindeki 34 BVL 590 plakalı otomobil, Musa Bulut yönetimindeki 34 KKH 325 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, kaldırıma çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kamyonet şoförü Musa Bulut, eşi Gülşah Bulut ve 2 yaşındaki çocukları Çınar Bulut kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ilk müdahalelerini olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.