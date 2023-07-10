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Bağcılar'da Otomobilin Camını Kırıp Hayalet Ekran Çalan Hırsızlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Bağcılar'da Otomobilin Camını Kırıp Hayalet Ekran Çalan Hırsızlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

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Bağcılar'da park halindeki bir otomobilin camını kırarak 150 bin lira değerindeki hayalet ekranı çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızları fark eden bir kişi, otomobilin sahibine seslense de başarılı olamadı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BAĞCILAR'da park halindeki otomobilin camını kırıp bir buçuk dakikada 150 bin lira değerindeki hayalet ekranı çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.  Hırsızları fark eden çevredeki kişi otomobilin sahibine seslendi ancak başarılı olamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mahmutbey Tragger Güncel Haberler

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