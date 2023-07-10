Bağcılar'da Otomobilin Camını Kırıp Hayalet Ekran Çalan Hırsızlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Bağcılar'da park halindeki bir otomobilin camını kırarak 150 bin lira değerindeki hayalet ekranı çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızları fark eden bir kişi, otomobilin sahibine seslense de başarılı olamadı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.