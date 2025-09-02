Bağcılar'da Otomobil Tamirhanesinde Yangın Çıktı

BAĞCILAR'da otomobil tamirhanesinde çıkan yangın, bitişiğinde bulunan 4 katlı 2 binaya sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulanslarda ayakta tedavi uygulanırken, park halindeki 4 otomobil yangında zarar gördü.

Yangın saat 17.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde bulunan otomobil tamirhanesinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki 4 katlı 2 binaya sıçradı. Tamirhane çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangının sıçradığı binalarda bulunan 4 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen kişilere ambulanslarda ayakta tedavi uyguladı. Yangının söndürülmesinin ardından, tamirhanenin önünde park halinde olan 4 otomobilin zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.