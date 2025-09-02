Bağcılar'da Oto Tamirhanesinde Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Bağcılar'da bir tamirhanede başlayan ve bitişikteki 2 binaya daha sıçrayan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Barbaros Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tamirhanenin bitişiğinde bulunan 4 katlı 2 binaya daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında tamirhanedeki 4 araç kullanılamaz hale gelirken, binaların dış cephesi de hasar gördü.