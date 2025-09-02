Bağcılar'da Oto Tamirhanesinde Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
Bağcılar'daki bir oto tamirhanesinde çıkan yangın, bitişikteki iki binayı da etkileyerek 4 kişinin dumandan etkilenmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.
Bağcılar'da bir tamirhanede başlayan ve bitişikteki 2 binaya daha sıçrayan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Barbaros Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tamirhanenin bitişiğinde bulunan 4 katlı 2 binaya daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahalede bulundu.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında tamirhanedeki 4 araç kullanılamaz hale gelirken, binaların dış cephesi de hasar gördü.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel