Bağcılar'da Oto Tamirhanesinde Patlama: 1 Yaralı

Bağcılar'da bir oto tamirhanesindeki patlamada 1 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'ndeki bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre patlamada 1 kişi yaralanırken, tamirhanede büyük çaplı hasar oluştu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.