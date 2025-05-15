Bağcılar'da Oto Tamirhanesinde Patlama: 1 Yaralı

Bağcılar'da Oto Tamirhanesinde Patlama: 1 Yaralı
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Bağcılar'da bir oto tamirhanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Bağcılar'da bir oto tamirhanesindeki patlamada 1 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'ndeki bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre patlamada 1 kişi yaralanırken, tamirhanede büyük çaplı hasar oluştu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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