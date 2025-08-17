Bağcılar'da Oto Sanayi Sitesinde Panik: Duman Alarmı
Bağcılar'daki oto sanayi sitesinde kaporta boya dükkanında açık kalan fırından çıkan duman panik yarattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmalarla duman tahliye edildi.
Bağcılar'da oto sanayi sitesindeki kaporta boya dükkanında açık kalan fırının çıkardığı duman sanayi sitesinde panik yarattı.
100. Yıl Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde yer alan oto sanayi sitesinin çatı katını saran ve pencerelerinden çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiyenin yanı sıra polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yükselen yoğun duman nedeniyle bodrum katlardaki araçların yanma riskine karşı çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından sanayi sitesinin tamamını saran duman tahliye edildi.
Yapılan incelemelerde dumanın bir oto kaporta boya dükkanındaki fırının açık kalmasından kaynaklandığı tespit edildi.