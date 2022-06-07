Bağcılar'da örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılar'da örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bağcılar'da örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı

BAĞCILAR'da penceresini açık gördüğü eve örümcek gibi tırmanarak giren kişi, 15 bin lira değerindeki iki cep telefonunu çaldı.

BAĞCILAR'da penceresini açık gördüğü eve örümcek gibi tırmanarak giren kişi, 15 bin lira değerindeki iki cep telefonunu çaldı. Evdekilerin fark ettiği şüpheli girdiği pencereden park halindeki otomobilin üzerine atlayarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Haziran günü saat 06.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerinde cerrahi maske olan, şapka ve kapüşon giyen iki kişi, sokak arasında çevrelerini kontrol ederek yürüdükleri sırada bir evin penceresinin açık olduğunu gördü. Yanındakinin yardımıyla birinci kattaki evin penceresine örümcek gibi tırmanan şüpheli, içeri girdi. 2 dakika evin içinde kalan şüpheli, yaklaşık 15 bin lira değerinde olduğu belirtilen iki cep telefonunu çaldı. Evdekilerin fark ettiği hırsızlık şüphelisi, telefonları da alıp girdiği pencereden park halindeki otomobilin üzerine atlayarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title