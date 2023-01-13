BAĞCILAR'DA OKULU KARIŞTIRAN TOKAT

Olay, 9 Ocak Pazartesi günü Güneşli Mahallesi'nde bir ilkokulda yaşandı. İddiaya göre, 9 yaşındaki öğrencinin, annesini arayarak öğretmeninin kendisine şiddet uyguladığını söyleyip, şikayet etmesi üzerine, anne Fatma Konaçoğlu ve baba Yakup Konaçoğlu okula gitti. Okul müdürüne yönlendirilen aile, öğrenciler de sınıftayken öğretmenin yanına gitti. Öğretmen Yahya B. ile veliler arasında tartışma yaşandı. Okulda bulunan diğer öğretmenler ve görevliler tarafından sınıftan çıkarılan Fatma Konaçoğlu ve Yakup Konaçoğlu müdürün odasına indi. İdareciler ve öğretmenlerle tartışmaya devam eden Fatma Konaçoğlu, müdahale etmek için gelen müdür yardımcısına da tokat attı. Müdür yardımcısının da kadına karşılık vermesiyle olay büyüdü.

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