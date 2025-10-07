Bağcılar'da 'Nehirden Denize Özgür Filistin' Yürüyüşü Düzenlendi

İstanbul Bağcılar'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ikinci yılında sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla "Nehirden Denize Özgür Filistin" temasıyla yürüyüş düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İlim Yayma Cemiyeti, Türk Kızılay ve Yetim Vakfının da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar, Bağcılar Yürüyüş Yolu'nda toplandı.

Ellerinde "Nehirden denize özgür Filistin", "Susmak ortak olmaktır" ve "Bazen bir gemi bütün insanlığın umudunu taşır" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, tekbirler eşliğinde "Özgür Filistin" sloganları atarak Çarşı Caddesi'nden Bağcılar Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sonrasında düzenlenen programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, katılımcılardan Filistin ve Türk bayraklarını kaldırmalarını isteyerek, Filistin bayrağının dünyanın birçok yerinde dalgalanabildiğini ancak yalnızca işgal altındaki Filistin topraklarında yasaklandığını belirtti.

Filistinli çocukların, kadınların ve yaşlıların yaşadıklarını hatırlatan Ceylan, "Bugün belki bizler Filistinli kardeşlerimizin mazlum hallerini konuşuyoruz. Onların bombalanmalarını konuşuyoruz. Annelerin feryatlarını, çocukların gözyaşlarını konuşuyoruz. Ama dünya değişti gençler. 7 Ekim'in üzerinden 2 yıl geçti. Artık Gazze'nin zaferini konuşacağız. Onların izzetli duruşuyla gelen zaferi konuşacağız Allah'ın izniyle. Bu saatten sonra İsrail kaybetmiştir. İşbirlikçileri kaybetmiştir. Kazanan mazlum coğrafyalardır. Kazanan Gazze'dir." dedi.

Ceylan, konuşmasında gençlerin mücadeledeki rolünü vurgulayarak, "Okullarımızda, evlerimizde, sokaklarımızda, iş yerlerimizde boykotla ayakta duruyoruz. Bizler direnişin birer parçası olarak ayakta duruyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında her daim onlarla birlikte olduğumuzu dünyaya haykırıyoruz. Sevgili gençler bizler genç yaşımıza ne yapabiliriz diye asla sormuyoruz." diye konuştu.

Sumud Filosu aktivisti Dilek Tekocak ise kendilerini Filistin halkının "tembel öğrencileri" olarak nitelendirerek, "Eğer oraya ulaşabilseydik, Gazze halkının ayaklarına kapanıp hocalarımızdan özür dileyecektik." ifadesini kullandı.

Gemide, aralarında Müslüman olmayanların da bulunduğu gönüllülerle yolculuk yaptığını anımsatan Tekocak, şöyle konuştu:

"Gemide birçoğu yabancı ülkelerden gelen Müslüman olmayan, Gazze'yle tarihi, kültürel, coğrafi hiçbir bağı olmayan onlarca insanla beraber yolculuk yaptım. Bunların arasında bir çocuk vardı 18 yaşında. Brezilya'dan gelmiş. Aynı dine inanmıyor. Hiçbir kültürel bağ yok. Coğrafi bir bağ yok. İtikadi bir bağ yok. Ancak zulme doymuş. İdrak etmiş, sonra harekete geçmiş. Anası babası senin Gazze'yle ne işin olur dememiş, o gemiye bindirmiş." ifadelerini kullandı.

Beyaz güvercinler gökyüzüne bırakıldı

TÜGVA Bağcılar İlçe Temsilcisi Enes Çetin, İsrail'in 75 yıldır Filistin topraklarında sistematik olarak işgal ve soykırım uyguladığını söyledi.

Gazze'de yaşanan durumu "tarihin en ağır insani krizlerinden biri" olarak tanımlayan Çetin, "Bugün de binlerce Filistinli hayatını kaybetmiş ve yüz binlercesi yaralanmış, milyonlarcası yerinden edilmiştir. Açlık, susuzluk ve ilaca erişimin engellenmesiyle tarihin en ağır insani krizlerinden biri yaşanmaktadır. Bu vahşet, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşmektedir. İsrail'in hukuk tanımaz saldırıları yalnızca Filistin halkı için değil, insanlık için de büyük bir tehdittir. Bu nedenle Filistin'in sesi olmak, bu çağın soykırımını unutturmamak hepimizin insani ve vicdani görevidir." diye konuştu.

Programın sonunda özgürlüğü simgeleyen beyaz güvercinler gökyüzüne bırakılırken etkinlik alanında kurulan "Filistin için Not Bırak" standında vatandaşlar duygu ve düşüncelerini paylaşarak Filistin halkına desteklerini iletti.