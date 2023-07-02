Bağcılar'da Motosikletle Seyir Halinde Silahla Ateş Açan Kişi Gözaltına Alındı
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Yenimahalle'de seyir halindeki bir motosiklette sürücünün arkasında bulunan bir kişinin silahla havaya ateş açtığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüpheli A.D. (30) yakalandı ve hakkında para cezası kesildi. Şüpheli, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.
Bağcılar'da motosikletle seyir halindeyken silahla havaya ateş açan kişi, gözaltına alındı.
Yenimahalle'de seyir halindeki bir motosiklette sürücünün arkasında bulunan bir kişinin silahla havaya ateş açtığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemede A.D. (30) olduğu belirlenen şüphelinin olayda kullandığı kurusıkı silahıyla yakalandı.
Farklı suçlardan poliste kaydı bulunduğu belirlenen şüpheliye 5 bin 252 lira para cezası kesildi.
Hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlem yapılan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.