Bağcılar'da Motosikletle Seyir Halinde Silahla Ateş Açan Kişi Gözaltına Alındı

Yenimahalle'de seyir halindeki bir motosiklette sürücünün arkasında bulunan bir kişinin silahla havaya ateş açtığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüpheli A.D. (30) yakalandı ve hakkında para cezası kesildi. Şüpheli, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.