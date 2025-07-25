Bağcılar'da Motosiklet Sürücüsü, Tartıştığı Sürücünün Aracının Camını Kırdı

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Bağcılar'da bir motosiklet sürücüsü, tartıştığı otomobil sürücüsünün aracının camını kaskıyla kırdı. Olay sonrası polis ekipleri motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı ve hakkında işlem başlatıldı.

Bağcılar'da tartıştığı sürücünün otomobilinin camını kaskıyla kıran motosiklet sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mahmutbey Mahallesi Atlas Caddesi'nde dün akşam saatlerinde otomobil ile motosiklet sürücüleri arasında kavga çıktı.

Motosiklet sürücüsü, tartıştığı kişinin aracının camını kaskıyla kırdı.

Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri motosiklet sürücüsü S.G'yi gözaltına aldı.

S.G. hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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