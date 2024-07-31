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Bağcılar'da Motosiklet Kazasında Yunus Polisi Hayatını Kaybetti

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Bağcılar'da meydana gelen motosiklet kazasında bir yunus polisi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazanın nedeni ise TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden polis memuru Harun Kaya'nın kullandığı motosikletin başka bir motosiklete temas etmesi oldu. Kazada polis memuru hayatını kaybederken, diğer motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bağcılar'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 yunus polisi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden polis memuru Harun Kaya'nın kullandığı 34 KGD 282 plakalı motosiklet, Güneşli yol ayrımına dönmeye çalışan İbrahim Emre Bodur idaresindeki 01 ALG 360 plakalı motosiklete temas etti.

Polis memuru Kaya'nın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak bariyere çarparken, diğer motosikletin sürücüsü Bodur ise savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 aylık yunus polisi olduğu öğrenilen Harun Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer motosikletin sürücüsü Bodur ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru Kaya'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, motosikletlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Bağcılar Ankara Güncel Haberler

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