Bağcılar'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı
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Bağcılar'da iki kişinin bulunduğu motosiklet, yasak tabelası bulunan noktadan dönüş yapan hafif ticari araçla çarpıştı. Motosikletteki 2 kişi yola fırlayarak ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 00.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet, dönüş yasağı bulunduğu belirtilen noktadan dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada, motosikletteki M.C. (23) ve G.K. (27) yola fırlayarak ağır yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede ederek çevre hastanelere kaldırdı. Yasak yerden dönen hafif ticari aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan motosiklet ve hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
"SOLA DÖNÜLMEZ TABELASI VAR"Kazayı gören Selami Destancı, "Hafif ticari araç diğer şeritten, motosiklette karşı yönden geliyordu. Burada sola dönülmez tabelası var, aracın sola dönmesi ile motosikletin de hızlı gelmesi ile bir anda çarpıştılar. Kaza sonrası iki kişi yaralandı" dedi.
"İNSANLAR CEZA OLMADIĞI İÇİN DÖNÜYOR"Ramazan Şahin ise, "Ben bu fırında 25 senedir çalışıyorum. Burada bu ışıklar var, görüyorsunuz burada dönmek yasak. Sürekli insanlar ceza olmadığı için buradan geçiyor. Geçtiği içinde kaza oluyor. O araba buradan geçmeseydi çocuklara da vurmazdı. Ben bundan çok rahatsız oluyorum" şeklinde konuştu.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüler de karşı yönden motosikletin geldiği, hafif ticari aracın ise dönüş yaptığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise motosikletin yasak yerden dönen hafif ticari araca hızla çarptığı, üzerindeki iki kişinin ise yola fırladığı kayıtlara yansıyor. Vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerinde ise yaralılara yardıma koşanlar yer alıyor