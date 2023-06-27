Bağcılar'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı

Kaza, dün saat 00.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet, dönüş yasağı bulunduğu belirtilen noktadan dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada, motosikletteki M.C. (23) ve G.K. (27) yola fırlayarak ağır yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede ederek çevre hastanelere kaldırdı. Yasak yerden dönen hafif ticari aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan motosiklet ve hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"SOLA DÖNÜLMEZ TABELASI VAR"

"İNSANLAR CEZA OLMADIĞI İÇİN DÖNÜYOR"

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüler de karşı yönden motosikletin geldiği, hafif ticari aracın ise dönüş yaptığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise motosikletin yasak yerden dönen hafif ticari araca hızla çarptığı, üzerindeki iki kişinin ise yola fırladığı kayıtlara yansıyor. Vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerinde ise yaralılara yardıma koşanlar yer alıyor