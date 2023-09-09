Bağcılar'da motosiklet çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı

İstanbul Bağcılar'da motosiklet çalarak seyreden 2 hırsız devriye atan polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından şahıslar yakalanırken o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Bağcılar Ordu Caddesinde dün saat 02.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yüzleri kapüşon ile kapalı plakasız bir motosiklet üzerinde kasksız iki şahıs, devriye görevindeki polis memurlarını görünce kaçmaya başladı. Kaçan motosikletin peşine düşen polis ekiplerinin dur ihtarını dikkate almayarak kaçmaya davam eden şüpheli şahısların önü kesilerek durduruldu. Ekip aracına çarpan motosikletten yere savrulan şahıslar Mahmutbey mezarlığı istikametine yaya olarak kaçmaya devam etti. Şahısların yinelenen dur ihtarına uymamaları ve 43 adet kapkaç olmak üzere "hırsızlık, mukavemet" gibi suçlardan toplam 56 adet suç kaydı bulunan N.Ç.(21) isimli şahsın belindeki kabarıklık sebebiyle silah olabileceği şüphesi üzerine ve dur ihtarı sonrasında şahsın elini beline götürerek kaçmaya davam etmesi sunucu polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yine benzer suçlardan kaydı olan diğer şüpheli F.H.(22) de polis ekiplerince gözaltına alındı. Vurulan şahıs hastanede tedavi altına alındığı hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ele geçirilen plakasız motosikletin şasi numarasından yapılan sorgulamada ise Bağcılar'da düz kontak yaparak çalındığı tespit edildi. Motosiklet yediemin otoparkına çektirilirken olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "motosiklet hırsızlığı" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan, olay anı anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - İSTANBUL