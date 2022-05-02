Bağcılar'da motor hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Bağcılar'da motor hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Bağcılar'da bir araç galerisine gelen iki hırsız, kapıyı kırıp içeri girerek motosiklet çaldı.

İstanbul Bağcılar'da bir araç galerisine gelen iki hırsız, kapıyı kırıp içeri girerek motosiklet çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Bağcılar, Batışehir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki hırsız, bir araç galeri dükkanına geldi. Kafalarında kask ve eldivenli olduğu görülen hırsızlar, kapıyı kırıp içeri girdi. Dükkana giren hırsızlar burada bulunan bir motosikleti çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

(Armağan Yılmaz - Medeni Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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