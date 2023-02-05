Bağcılar'da metruk gecekondu alev alev yandı Güncel Haberler –BAĞCILAR'da metruk gecekonduda yangın çıktı. –BAĞCILAR'da metruk gecekonduda yangın çıktı. Madde bağımlılarının çıkardığı iddia edilen yangın, yan binaya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın saat 11.40 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki tek katlı metruk gecekonduda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın gecekondunun çatısını tamamen sardı. Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sokaktaki elektrik kablolarının da etkilendiği yangın, gecekondunun yanında bulunan binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Metruk gecekondudaki yangının sebebinin madde bağımlıları olduğu iddia edildi. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bağcılar İtfaiye Güncel Haberler

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