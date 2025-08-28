Bağcılar'da Metroda Fren Balatalarında Yangın Çıktı

Bağcılar'da Yenikapı Kirazlı Metro Hattı'nda sefer yapan bir metroda fren balatalarından yangın çıktı. Yolcular güvenli bir şekilde tahliye edilirken, yangın güvenlik ekipleri tarafından söndürüldü.

Bağcılar'da, sefer yapan metronun fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü.

Yenikapı Kirazlı Metro Hattı'nda sefer yapan metrolardan birinin fren balatalarından dumanlar yükseldi.

Bunun üzerine Üçyüzlü durağına sorunsuz şekilde yanaşan metrodaki yolcular tahliye edildi.

Güvenlik görevlileri, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederken, istasyonu duman kapladı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Metro ise Esenler'deki garaj alanına çekildi.

Öte yandan, güvenlik görevlilerinin yangına müdahalesi, dumanın istasyona yayılması ve yolcuların istasyonda beklemesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
