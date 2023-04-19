Bağcılar'da metro inşaatında yüksekten düşen işçi yaralandı

Bağcılar'da Ataköy- İkitelli Metro Hattı inşaatında yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, metro inşaatının Mimar Sinan İstasyonu şantiyesinde çalışan bir işçi, dengesini kaybederek yüksekten düştü. Zemindeki demirlerin uç kısımları saplanan işçi, ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.