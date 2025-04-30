Bağcılar'da Markette Bıçaklı Gaspa 24 Saatte Yakalandı

BAĞCILAR'da müşteri gibi girdiği markette çalışanı bıçakla tehdit edip kasa bölümünden 80 bin lira gasbeden şüpheli 24 saat içinde yakalandı. Markete girip çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 28 Nisan'da Yüzüncü Yıl Mahallesi 2137. Sokak'taki markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; markete müşteri gibi giren yüzü maskeli şüpheli, içeride bir süre dolaştıktan sonra kasaların bulunduğu alt kata indi. Burada yemek yiyen market çalışanı İ.Ö. (23)'yü bıçakla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli, kasada bulunan yaklaşık 80 bin lira parayı poşete koyarak iş yerinden ayrıldı. Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yeri çalışanı İ.Ö.'nün ifadesini aldı. İ.Ö.'nün ifadesinde, "Yemek yiyordum. Bir anda tanımadığım bir kişi yanıma gelip bıçakla beni tehdit etti. Kasayı açmak zorunda kaldım. Paraları bir poşete koydu. Beni odaya kilitledikten sonra oradan ayrıldı" dediği öğrenildi.

MARKETE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelinin içeri girip olayı gerçekleştirdikten sonra çıktığı anlarda krem renkli mont giydiği, yüzünü maskeyle kapattığı, başında şapka ve kapüşon bulunduğu, siyah ve beyaz renkte spor ayakkabı giydiğini belirledi. Bu görüntüleri inceleyerek şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli Numan K. (25)'yı olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheli, borçları olduğunu bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.