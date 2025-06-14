Bağcılar'da Market'e Silahlı Saldırı: Çocuklar Son Anda Kurtuldu

Bağcılar'da Market'e Silahlı Saldırı: Çocuklar Son Anda Kurtuldu
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Bağcılar'da, hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz şüpheliler, markete ve park halindeki araca ateş açarak kaçtı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak marketin önünden geçen çocuklar tehlikeyle burun buruna geldi.

BAĞCILAR'da hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz şüpheliler, içerisinde müşteri olan markete ve park halindeki araca ateş açarak kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, o sırada marketin önünden geçen çocuklar son anda kurtuldu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 1965 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Daş'a ait marketin önüne hafif ticari araçla gelen şüpheliler, iş yerine ateş açtı. Açılan ateşte market camına ve Daş'a ait park halindeki hafif ticari araca çok sayıda kurşun isabet etti. Şüpheliler geldikleri araçla kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, o sırada marketin önünden geçen çocukların son anda kurtulduğu öğrenildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

'ÜST ÜSTE SİLAH SESİ GELDİ'

Saldırıya uğrayan marketin sahibi Mehmet Daş, "İçerde oturuyordum, baktım bir kız aniden içeri doğru koştu. Tam içeriye gireceği sırada yere düştü. Çocukla ilgilendiğim sırada üst üste silah sesi geldi. Hemen dışarı çıktım baktım ki kimse yok." diye konuştu.

'İYİ Kİ ÇOCUKLARA GELMEDİ'

Market sahibinin oğlu Veysel Daş ise, "İçeriye bir müşteri girdi, arkasından araç geldi. Kurşun sıktı 5, 6 el. Araçta 4 isabet var, 1 kurşun da dükkanın camına isabet etmiş. Bir kurşun duvara, bir kurşun da su şişesine isabet etmiş. Şüphelilerden birisi aracın yan kapısını açıp ateş ediyor. O sırada 3, 4 tane çocuk burada yürüyordu. İyi ki çocuğa gelmedi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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