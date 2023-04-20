BAĞCILAR'DA MAKAS ATARKEN 3 ARACIN ARASINDA SIKIŞTI

BAĞCILAR'da makas atan sürücü 3 aracın arasında sıkıştı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Avrupa Otoyolu, Aksaray istikametinde yaşandı. Bir otomobil sürücüsü makas atmak isterken sol şeritteki otomobile, orta şeritte bulunan başka bir otomobil ile sağ şeritteki TIR'a çarptı. Feci kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.