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BAĞCILAR'DA MAKAS ATARKEN 3 ARACIN ARASINDA SIKIŞTI

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BAĞCILAR'da makas atan sürücü 3 aracın arasında sıkıştı.

BAĞCILAR'da makas atan sürücü 3 aracın arasında sıkıştı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Avrupa Otoyolu, Aksaray istikametinde yaşandı. Bir otomobil sürücüsü makas atmak isterken sol şeritteki otomobile, orta şeritte bulunan başka bir otomobil ile sağ şeritteki TIR'a çarptı. Feci kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aksaray Tragger Güncel Haberler

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