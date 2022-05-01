Son Dakika | BAĞCILAR'DA KUYUMCU SOYGUNU KAMERADA

BAĞCILAR'da silahlı ve maskeli 4 kişi sabaha karşı girdikleri kuyumcudan 300 bin TL'lik gümüş ile saatleri çaldı. Hırsızların, kepengin altından çıkıp kaçma anları güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün sabah karşı Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işyeri sahibi Mustafa Gencer, sabah işyerine açmaya gittiğinde otomatik kepengin kırık olduğunu gördükten sonra durumu polise bildirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, işyerinde incelemelerde bulundu. İşyeri sahibi ile birlikte yapılan incelemelerde 4 tabla üzerinde yaklaşık 300 bin TL değerindeki gümüş ile saatlerin çalındığı belirlendi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sahura kalktığı esnada olayı gören mahalle sakini Enes Günbay, "Saat 4.30 sıralarıydı. Bir ses duyduk ve balkona çıktık. Kapıda 2 şahsın silahlı olduğunu gördük. Silahlı olduklarından dolayı müdahale edemedik. Polise haber verdik. Polisler gelene kadar kendileri gittiler. Giriş çıkışları 2-3 dakika sürdü zaten. Polis ekipleri gelince biz de indik. Pek fazla zarar vermediklerini gördük. Yıllardır bu mahallede böyle bir olay yaşanmamıştı. Uzun yıllardır buradayım ama ilk kez görüyorum" dedi

KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kameraya yansıyan görüntülerde, maskeli ve silahlı 4 kişiden 2 kişinin içeride olduğu diğer 2 kişinin ise dışarıda beklediği görülüyor. Daha sonra ise içerden 2 kişiyle birlikte şüphelilerin olay yerinden kaçma anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel