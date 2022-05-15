Bağcılar'da kundaklanan araç alev alev yandı - Haberler

Bağcılar'da park halinde bulunan bir araç kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Alev alev yanan aracın kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Çengiz Karcıoğlu Caddesi'nde yaşandı. S.İ.'ye ait olduğu öğrenilen 34 GG 8994 plakalı araç park halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Aracı kundaklayan kişiler ise olay yerinden kaçtı.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ ETKİLİ OLMADI

Çevredeki vatandaşlar alev alev yanmaya başlayan aracı söndürmek için su ve yangın tüpleriyle müdahalede bulundu ancak vatandaşların müdahalesi yanan aracı söndürmek için yeterli olmadı. Yanan araç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis ekipleri aracı kundaklayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SON ANDA KURTARILDI

Kundaklanan aracın yan tarafında park halinde bulunan 34 YT 4830 plakalı hafif ticari araç, sahibi tarafından çekilerek son anda yanmaktan kurtarıldı. Olayda kundaklanan araç kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araçta ufak çaplı hasar meydana geldi.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel