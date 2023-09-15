Bağcılar'da Köpeğe İşkence Yapan Sürücü Yakalandı

Bağcılar'da köpeği kamyonete iple bağlayarak trafiğe çıkan sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı. Köpeğe işkence yapan sürücüye 4 bin 554 lira ceza kesildi.

Bağcılar'da köpeği kamyonete iple bağlayarak trafiğe çıkan sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı. Köpeğe işkence yapan sürücüye 4 bin 554 lira ceza kesildi.

Olay, dün Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpeği kamyonete iple bağlayarak trafiğe çıkan sürünün o anları, sosyal medyada 'köpeği iple kamyonete bağlı şekilde ilerliyor' şeklinde paylaşıldı. Sosyal medyaya düşen görüntüler üzerine konuya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri köpeğe işkence yapan sürücünün B.Ç. (51) olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilen şoför gözaltına alınarak Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güneşli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Yakalanan şahsa incelemelerin ardından 4 bin 554 lira ceza uygulandı. - İSTANBUL