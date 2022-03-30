BAĞCILAR'DA KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI - Haberler

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BAĞCILAR'DA KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAĞCILAR'da kocası Ramazan Onat tarafından silahla vurulan Gülşen Onat'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

BAĞCILAR'da kocası Ramazan Onat tarafından silahla vurulan Gülşen Onat'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Onat, komşusu olduğu belirtilen Ahmet Kadir Çakır'ı henüz bilinmeyen bir nedenle silahla vurdu. Evine gelen Ramazan Onat, evde de 7 yaşındaki çocuğunun annesi eşini Gülşen Onat'ı da silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. 3 kişinin cenazeleri, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gülşen Onat'ın cenazesi Tekirdağ'a götürülmek üzere Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Yakınları cinayetlerin sebebini bilmediklerini söyledi. Gülşen Onat'ın teyzesi Azme Müstaklı, "Ben olayın nasıl olduğunu bilmiyorum komşusundan öğrendim, Tekirdağ'dan kalktım geldim. Biz geldiğimizde her şey bitmişti. Bir şey görmedik eve bile girmedik. Yasak aşk olduğuna dair bir şey duymadık görmedik" dedi.

BAĞCILAR'DA KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

BAĞCILAR'DA KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

BAĞCILAR'DA KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Kurumu, Ramazan Onat, Ahmet Kadir, Gülşen, Güncel, Haberler

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