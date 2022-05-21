Bağcılar'da kitap fuarına katılan İlber Ortaylı'ya doğum günü sürprizi - Haberler

Bağcılar Belediyesi tarafından "Kitaplar meydana çıkıyor" temasıyla düzenlenen Bağcılar Kitap Fuarı başladı. Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen ve çok sayıda yayın evinin stant açtığı 9 günlük fuarın açılışını ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı yaptı. Açılışa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yetkililer ve çok sayıda kitap sever katıldı.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel