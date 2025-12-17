Haberler

Bağcılar'da kırmızı ışıkta duran otomobile bir aracın çarpması kamerada

Bağcılar'da kırmızı ışıkta bekleyen bir araca arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olay yerinde bulunan 3 kişi, kazanın ardından araçtan inerek kaçtı.

Bağcılar'da kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan gelen bir otomobilin çarpması, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Göztepe Mahallesi, İnönü Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran otomobile, arkadan gelen başka bir araç çarptı.

Çarpmanın ardından kazaya neden olan otomobilde bulunan 3 kişi, aracı bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Otomobilin araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kaza anı ile şüphelilerin araçtan inerek kaçmaları yer aldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
