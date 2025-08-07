Bağcılar'da Kıraathaneye Silahlı Saldırı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da, iki şüpheli tarafından bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sonrası polis ekipleri bölgeye intikal ederek inceleme başlattı.

Bağcılar'da 2 şüphelinin kıraathaneye düzenlediği silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin önüne 34 VDJ 80 plakalı araçla gelen 2 şüpheli, silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

İş yerinde hasar oluşan saldırı sebebiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kıraathane ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

36 saattir haber alınamıyor! Seda Bakan'dan 'mucize' paylaşımı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.