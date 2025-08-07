Bağcılar'da Kıraathaneye Silahlı Saldırı
Bağcılar'da, iki şüpheli tarafından bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sonrası polis ekipleri bölgeye intikal ederek inceleme başlattı.
Alınan bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin önüne 34 VDJ 80 plakalı araçla gelen 2 şüpheli, silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.
İş yerinde hasar oluşan saldırı sebebiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kıraathane ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Silahlı saldırı anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
