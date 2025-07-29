Bağcılar'da Kaybolan Telefon İçin Dükkan Kırdı

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Bağcılar'da cep telefonunu kaybeden bir kişi, sinyal aldığı dükkanı kırarak içeri girdi. Olay, sosyal medyada görüntülerin paylaşılmasıyla ortaya çıktı ve polis müdahalesiyle sonuçlandı.

Bağcılar'da, kaybettiği cep telefonundan sinyal aldığını iddia ettiği dükkana zarar veren kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, cep telefonunu kaybeden M.H.F. (26), uygulama üzerinden cihazının Bağcılar Yüzüncü Yıl Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir telefoncudan sinyal verdiği iddiasıyla söz konusu adrese gitti.

Kapalı olan dükkanın kepengini ve camlarını kırarak içeriye giren M.H.F, tezgahtan kendisine ait olduğunu öne sürdüğü telefonu alarak uzaklaştı.

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçen polis ekipleri, yakaladıkları M.H.F. ile iş yeri sahibi M.N.D'yi emniyete götürdü.

M.H.F'nin iş yerinde oluşan zararı karşıladığı öğrenildi.

Birbirinden şikayetçi olmadıkları belirtilen taraflar emniyetten ayrıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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