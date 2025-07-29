Bağcılar'da Kaybolan Telefon İçin Dükkan Kırdı

Bağcılar'da, kaybettiği cep telefonundan sinyal aldığını iddia ettiği dükkana zarar veren kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, cep telefonunu kaybeden M.H.F. (26), uygulama üzerinden cihazının Bağcılar Yüzüncü Yıl Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir telefoncudan sinyal verdiği iddiasıyla söz konusu adrese gitti.

Kapalı olan dükkanın kepengini ve camlarını kırarak içeriye giren M.H.F, tezgahtan kendisine ait olduğunu öne sürdüğü telefonu alarak uzaklaştı.

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçen polis ekipleri, yakaladıkları M.H.F. ile iş yeri sahibi M.N.D'yi emniyete götürdü.

M.H.F'nin iş yerinde oluşan zararı karşıladığı öğrenildi.

Birbirinden şikayetçi olmadıkları belirtilen taraflar emniyetten ayrıldı.