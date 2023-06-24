Bağcılar'da Kamyonetin Dorsesi Elektrik Kablosuna Takıldı: Anne ve Çocukları Kurtuldu

Bağcılar'da bir kamyonetin dorsesi elektrik kablosuna takıldı ve elektrik direği ile kablolar anne ve üç çocuğunun üzerine düştü. Anne ve çocukları patlama ve kıvılcımların arasında kaldı ancak şans eseri yara almadan kurtuldular. Olayda çocuklarından birisi hafif şekilde yaralandı. Anne, kamyoneti süren kişi ile elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Olay 22 Haziran Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan geçen bir kamyonun dorsesi elektrik kablolarına takıldı. Kamyonun ilerlemeye devam etmesinin ardından kablonun bağlı olduğu elektrik direği yerinden çıkarak devrildi. Elektrik kabloları ve direk patlayarak Tuğba Postacı ve çocuklarının yanına düştü. Anne ve çocukları patlama ve kıvılcımların arasında kaldı. Çocuklarından birisinin hafif şekilde yaralandığı anne ve diğer iki çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"O AN BİTTİ BENİM İÇİN"

Görgü tanığı Ahmet Öz ise, "Kablolar yere düştüğü için alevler çıkıyordu ateş sıçraması oldu. İnsanlar çıktı ne oluyor diye. Sonra ekipleri çağırdılar" ifadesini kullandı.