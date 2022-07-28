BAĞCILAR'DA KAMYONET KAFENİN ÖNÜNDE DEVRİLDİ

BAĞCILAR'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, devrildi. Yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi'nde dün saat 12.00 sıralarında 34 FN 6079 plakalı kamyonet şoförü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet kafenin önünde devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ismi öğrenilemeyen şoförü hastaneye kaldırdı. Kafenin önünde kimsenin olmaması ise olası faciayı önledi. Hataneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kafe sahibi Cengiz Molkoç,"İçeride oturuyorduk. Gürültü duyduk. Arkadaş artık nasıl yaptıysa araç geldi tezgahı yıktı. Allah'tan kapının önünde insanlar yoktu. Şoförün ufak yaraları vardı şu an sağlık durumu iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Cana geleceğine mala geldi" dedi.