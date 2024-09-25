Bağcılar'da Kamyonet 10 Metre Yükseklikten Uçtu

Özgür EREN / İSTANBUL, BAĞCILAR'da yolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü 10 metre yükseklikten boş araziye uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kamyonetin çarptığı korkuluklarda ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Mahmutbey Mahallesi Peyami Safa Caddesi'ndeki kavşakta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Torun 34 UD 60 86 plakalı kamyonetiyle kavşağı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet yoldan çıkarak yol kenarındaki korkuluklara aştı ardından da, 10 metre yükseklikten boş araziye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.Kazada hafif yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, Torun ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.