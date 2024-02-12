Bağcılar'da Kamyon Aydınlatma Direğine Çarptı

Kaza, saat 21.00 sıralarında O-3 Avrupa Otoyolu Göztepe Mahallesi mevkii Ankara istikametinde yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç.'nin kullandığı 13 AAP 985 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Y.Ç. kazanın ardından devrilen kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerin itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kamyonda sıkışan Y. Ç. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyon İBB'ye ait vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel