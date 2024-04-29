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Bağcılar'da kafeye silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

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Bağcılar'da bulunan bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırı sonucunda Y.A, N.C. ve M.B. isimli kişiler yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar'da bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki bir kafeye, saat 22.30 sıralarında silahla ateş açıldı.

Saldırıda, kafede bulunan Y.A, N.C. ve M.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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